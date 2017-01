Donna investita da un'auto sulle strisce pedonali: è grave

BIELLA - Incidente in via Rosselli, questa sera. Una donna di 70 anni è stata investita da un'automobile, modello Polo, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Immediati i soccorsi. L'anziana è stata così soccorsa dal personale di un'unità del 118 e quindi accompagnata all'ospedale di Ponderano per le cure del caso. Le sue condizioni sono serie. Dei rilievi del caso si sono fatti carico gli agenti della polizia municipale, oltre, naturalmente, a disciplinare il traffico. L'automobilista, nel tentativo di evitare la donna, ha anche centrato un'altra automobile, in sosta. L'incidente è avvenuto di fronte al numero civico 89.

