Auto in un dirupo. Donna salvata dai Vigili del fuoco

VIGLIANO - Incidente questa mattina, in paese. dalle parti del cavalcavia del supermercato Bennet. Una donna ha perso il controllo della propria auto (una Citroën C2). La donna non ha riportato ferite gravi, ma i soccorritori hanno comunque chiesto l'intervento del 118. Inoltre erano presenti i carabinieri ed i vigili del fuoco, per estrarre la donna dall'abitacolo.

(© Vigili del Fuoco Biella)