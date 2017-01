Giovane biellese muore cadendo dal balcone

MONGRANDO - Dolore e sconcerto in paese, ma non solo, per la morte di Simone Micheletti (34 anni). Il giovane ha vissuto in paese per tanti anni. Era quindi conosciuto e stimato in tutto il Biellese, oltre alla Valle Elvo dove era cresciuto, anche a Sala. Da qualche tempo, però, si era trasferito ad Andrate.

La tragedia

Giovedì il ragazzo è stato trovato ai piedi del balcone della sua nuova casa. Era l'alba. Sui fatti i carabinieri hanno aperto un'inchiesta e stanno indagando, non escludendo nessuna ipotesi. La prima delle quali, tutta da verificare, non escluderebbe il fatto che la caduta sia stata volontaria. Ma è anche vero che non viene escluso, a priori, una caduta accidentale, magari per un malore o per del ghiaccio formatosi sul balcone. Il ragazzo era conosciuto anche nell'Eporediese, per la sua partecipazione allo storico carnevale e alla battaglia delle arance.