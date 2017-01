A Pitti Uomo, il grande ritorno dello storico marchio Fila

BIELLA - Quest'anno a Pitti Uomo, nella splendida cornice della Fortezza da Basso, una bellissima novità: il ritorno dello storico marchio Fila.

I numeri

Questa 91° edizione di Pitti Uomo riporta grandi numeri: 1.220 i marchi esposti di cui il 44% esteri su una superficie di 60.000 metri quadrati e 36.000 visitatori dai principali mercati esteri di riferimento: Germania, Giappone, Spagna, Gran Bretagna, Turchia, Olanda, Francia, Cina, Svizzera, Belgio, Stati Uniti, Corea del Sud, Austria, Russia, Svezia.

Le parole

«Siamo contenti di esserci, è una grande opportunità, un’immensa finestra sul mondo, un luogo privilegiato dove esporre le nuove collezioni e dove raccontare l'Heritage di Fila, che è l'unica azienda italiana di abbigliamento sportivo con oltre 100 anni di storia - spiega Michele Zambonin, Country Manager di Fila -. Questa presenza è propedeutica al rilancio di Fila in Italia, in questa ultima giornata possiamo affermare che molti buyer italiani ci hanno visitato e ora abbiamo un fitto calendario di appuntamenti che ci vedrà impegnati a presentare le nuove collezioni ai maggiori negozi Urban di tutta Italia».

La collezione

La collezione Fila 2017 è improntata sullo Urban, street style e lifestyle e riprende come ispirazione la color block dei colori istituzionali del marchio rossoblu. Nel futuro di Fila si respira aria di novità e di ulteriore espansione come spiega Zambonin: «Vogliamo proseguire con la strategia di una distribuzione esclusiva per riacquistare l'identità storica tra sport e Urban anche perché, in questo momento, assistiamo ad una forte e rinnovata crescita dello stile di contaminazione Urban/Sport. Fila sta dimostrando, con le nuove collezioni, di essere tra i primi Brand che rispondono a questa specifica esigenza che il mercato manifesta».

Presenze in Europa

In quest’ottica Fila sarà presente in moltissime iniziative europee del mondo fashion: a Seek in Berlino il 17 gennaio, in febbraio invece sarà a Revolver (Copenhagen), a ISPO (Monaco) e a GDS (Dusseldorf).

Fila nel mondo vuol dire eccellenza e sport (© Fila)