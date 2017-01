Alghero sulla strada del Biella Rugby, affamato di punti

BIELLA - Video analisi dell’ultima sconfitta, preparazione in palestra, sedute intensissime sul campo nonostante la neve degli ultimi giorni. Quarantuno punti subiti, la sconfitta più pesante dall’inizio di campionato, sono difficili da smaltire, ma rivedere e riconoscere ogni singolo errore ha aiutato tutto il gruppo a trovare nuova energia e motivazioni forti da portare sul campo.

Ancora in campo,

Domenica si ricomincia, a calendario l’ultima partita del girone di andata che Biella affronterà sul terreno di casa con l’Amatori Alghero. Un match carico di intensità e significato per diversi motivi: l’indiscusso valore degli avversari sardi, la scomoda posizione che entrambe le squadre occupano in classifica e il bilancio che doverosamente sarà necessario fare al girone di boa, un bilancio che potrebbe assumere valore positivo o negativo a seconda del risultato del prossimo incontro. Biella è scesa dalla zona podio e si trova al momento in quarta posizione con 29 punti all’attivo. Alghero è l’inseguitrice più diretta. Sotto di una sola piazza, con un solo punto di differenza. Se Biella vince, la situazione in classifica ha buone probabilità di rimanere invariata, in caso si sconfitta, scivolerà verso il basso con il resto del gruppo.

Ancora molto amareggiato Callum McLean

«Abbiamo iniziato ad allenarci molto più duramente del solito. Dopo la delusione di domenica era giusto così. Tra gli obiettivi che la squadra si è data a inizio stagione, c’era la costanza, invece siamo tornati ad altalenare tra prestazioni maiuscole e partite da dimenticare - spiega il tecnico -. La partita di domenica scorsa era da affrontare come un derby, ma non siamo scesi in campo mentalmente preparati. Forse la prossima domenica lo saremo, ma nel frattempo abbiamo sprecato un’occasione. Abbiamo bisogno di ritrovare la fiducia della prima parte di campionato. Dopo Alghero, sarà bene analizzare dettagliatamente quanto accaduto fin qui e, se necessario, ridefinire gli obiettivi. Come affronteremo i nostri prossimi avversari. Sappiamo che possono contare su una mischia aggressiva, vincente anche in touche e maule, e di un’apertura molto precisa con il piede. Ancora una volta sarà fondamentale svolgere un ottimo lavoro con la mischia, vinta la palla, sarà fondamentale non sprecare nulla e ricordare due cose fondamentali: placcare e avanzare».

Assenti

A duettare nel gioco al piede con Marco Anversa, Biella non potrà contare sul preciso Forestier che con Cus Torino ha rimediato uno strappo al muscolo del polpaccio. Assente anche il tallonatore Coda Cap. Tornerà a disposizione dopo aver finalmente ricevuto il nulla osta dalla federazione inglese, il mediano di mischia Leonardo Braga. Calcio d’inizio alle ore 14.

Serie B girone 1 – 11a giornata – 15-1-17: Monferrato – Cus Milano; Sondrio – Cus Torino; VII° Torino – Amatori Capoterra; Piacenza – Cogoleto; Biella Rugby – Amatori Alghero; Rovato – Lecco.