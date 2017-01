Neve e ghiaccio, La Biellese non gioca

BIELLA - La Biellese-Charvensod in programma per domenica allo stadio la Marmora-Pozzo è stata rinviata a mercoledì 25 gennaio alle ore 20.30. La partita era valida per il campionato di Eccellenza girone A. Motivo, l'impraticabilità del campo, per via della neve. Il club bianconero ha fatto il possibile per evitare il rinvio. Ma questa mattina il sopralluogo ha dato pare negativo. Ai dirigenti sportivi non è rimasto altro da fare che avvisare avversari e federazione. Da Torino è stata quindi accolta la richiesta.