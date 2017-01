E' morto il sindacalista Carnevali

BIELLA - E' morto a 52 anni, Massimo Carnevali, sindacalista e segretario organizzativo della Cgil provinciale. L'uomo da tempo lottava contro una forma tumorale. Lascia la moglie Franca. Su Internet tante le testimonianze di stima e di cordoglio alla triste notizia, dal mondo politico e non solo. Da Paolo Furia (segretario biellese del Partito Democratico) a Mario Paonessa, responsabile della Cgil Biella per la funzione pubblica, parole di commozione per la triste notizia.