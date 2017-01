Dopo le polemiche, mercato pulito

BIELLA - È stata una domenica di lavoro in piazza Falcone per rimuovere blocchi di ghiaccio e residui di neve che ieri hanno reso difficoltosa la giornata di ambulanti e clienti al mercato. Sull'argomento si era innestata una dura polemiche tra il consigliere comunale Giacomo Moscarola (Lega Nord) ed il sindaco Marco Cavicchioli e l'assessore al commercio, Stefano Moscarola (lo scontro).

Tutto ok?

Lunedì la piazza è stata completamente pulita e praticabile. «Per venire incontro alle difficoltà degli ambulanti - afferma l'assessore al commercio Stefano La Malfa - troveremo il modo di non far pagare ai commercianti la giornata di tariffa di occupazione del suolo pubblico».