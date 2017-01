Vercelli, venerdì la festa dei vigili

VERCELLI - Si terrà venerdì 20 gennaio, come da tradizione, la festa della Polizia municipale di Vercelli in coincidenza con la giornata in cui si ricorda il patrono San Sebastiano. Alle 10.30 è prevista la celebrazione della messa che sarà officiata nella chiesa B.V. di Lourdes di via Martiri del Kiwu. Alle 11,15 presso la sede del Corpo, in via Gaetano Donizetti 16, saluto del sindaco Maura Forte e breve relazione del comandante Roberto Riva Cambrino sull’attività svolta nel 2016. Nella stessa giornata di venerdì 20 gennaio, in occasione della celebrazione, gli Uffici del Comando rimarranno chiusi al pubblico.