Volontari Aib mettono in sicurezza il rio del Barazzetto

BIELLA - Prosegue l'opera di messa in sicurezza dei corsi d'acqua che attraversano la città: dopo l'intervento sul rio Arico a Chiavazza, per il quale l'ufficio tecnico aveva incaricato un'impresa, durante le vacanze di Natale i volontari Aib sono intervenuti sul rio Bolume. Il piccolo torrente che dalla collina di Barazzetto scende verso l'Elvo è stato ripulito dalla vegetazione che ostruiva parzialmente il letto nella zona intorno all'attraversamento di via Ivrea.

Una convenzione regola i lavori dei volontari

C'è una convenzione che disciplina il lavoro degli uomini del corpo antincendi boschivi di Biella per conto del Comune: la collaborazione prevede che le esercitazioni dei volontari si svolgano compiendo opere utili per la città, come l'irrigazione delle aree verdi nei periodi di siccità estiva o il contenimento della vegetazione pericolosa. Quella che cresce nel greto dei corsi d'acqua ne è un esempio.