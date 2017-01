Gli Shot gun al gattile di Ivrea

Parla uno dei protagonisti

«La loro visita – spiega la responsabile della struttura Anna Rosa Glauda - in questo inverno, davvero difficile per i gatti randagi e selvatici, oltre che per quelli che vengono abbandonati è stato davvero importante. Mentre i gatti domestici hanno una casa e un luogo caldo per dormire, non è così per quelli che vivono all’aperto e che non hanno nessuno che si prenda cura di loro. I gatti di strada alle loro spalle potrebbero avere un passato da animali domestici. Alcuni di loro presto o tardi potrebbero essere ospitati da un gattile come quello di Ivrea».