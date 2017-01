Vercelli, ubriaco e senza patente al volante: denunciato

VERCELLI - La Polizia di Stato di Vercelli proceduto nella serata di ieri, 18 gennaio, in Via Aosta al controllo di una Mercedes classe A condotta da C. F. di Vercelli, classe 1960. Al momento del controllo, la persona manifestava sin da subito alito vinoso, difficoltà di espressione ed un precario equilibrio dal quale emergeva il fondato motivo di ritenere che lo stesso fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche. La Volante della Questura richiedeva così l’intervento sul posto anche della Polizia Stradale per sottoporre il conducente a prova etilometrica: la stessa procedeva così al test mediante etilometro. Il test veniva ripetuto per due volte a distanza di 10 minuti circa l’una dall’altra, con valori identici: 1,51 g/l. Per quanto sopra descritto a carico di C.F. veniva accertata l’infrazione di cui all’Art. 186 c.2° lett. C) del C.d.S. in quanto conduceva il proprio veicolo in stato di alterazione psicofisica derivata dall’assunzione di sostanze alcooliche e lo stesso veniva sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca, poiché il tasso alcoolemico era superiore a 1,50 g/l. Il conducente, inoltre, durante il controllo documentale ammetteva fin da subito di non aver la patente di guida perché revocata. Veniva quindi verificata la corretta notifica del Decreto di revoca della Patente di guida emesso dalla Prefettura di Vercelli e si procedeva quindi a contestare al soggetto anche l’art.116/15° e 17° CdS ed il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo. Dulcis in fundo, non veniva ritirata la carta di circolazione poiché il conducente ne era sprovvisto e per tale motivo sanzionato ai sensi art.180/1° e 7° Cds.