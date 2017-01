Thindown: la collezione in piuma ha cuore biellese

BIELLA – E' stata presentata lunedì 16 gennaio a Milano da Biella Collezioni la prima linea di menswear sartoriale con interno in Thindown, a oggi l'unico tessuto fermo in piuma d'oca al mondo, nato da un'intuizione del canadese Ron Reuben e realizzato con speciali tecnologie dall'azienda abruzzese Nipi Italia che vede nel ruolo di Ceo e azionista l'imprenditore biellese Paolo Bodo.

Lo stile

La collezione è articolata in tre temi: leader, creativo, businessman che rappresentano altrettante sfaccettature maschili, dall'uomo al comando a quello attento ai dettagli particolari fino a quello più indaffarato, sempre in movimento. Ne risulta una sequenza di proposte in tessuti pregiati made in Italy, realizzate secondo la migliore tradizione sartoriale italiana, a volte con piccoli dettagli hi-tech distintivi.

Le caratteristiche tecniche innovative

L'innovazione però sta nell'imbottitura, nascosta e spesso impercettibile anche a capo indossato, realizzata con il tessuto in piuma d'oca Thindown di diverse grammature (a partire da 30 grammi). Anche una giacca formale diventa quindi calda come un piumino ma più confortevole e senza effetto bombato. Materia prima anche di cappotti, giacconi sportivi, bomber e camicie, Thindown è, oltre che duttile, termoregolatore, traspirante e easy care. La nova linea è distribuita da Nuove Collezioni Italia nei multimarca europei, americani ed asiatici.