Pietro Micca: la scherma tira le somme d'inizio 2017

BIELLA - E' stato un inizio 2017 molto impegnativo per la sezione scherma dell'A.P.D. Pietro Micca, ma anche ricco di successi.

Gli under 14 a Cuneo...

I primi a salire in pedana nel nuovo anno sono stati gli under 14, che a Cuneo hanno partecipato alla seconda prova regionale, valida per l'assegnazione del titolo di Campione regionale di categoria.

E' Vittoria Siletti che si laurea per il terzo anno consecutivo campionessa regionale, quest'anno nella categoria ragazze. Vittoria ha tirato a categorie unificate (2003 e 2004), giungendo 6° ma prima della classe 2004. Nella stessa categoria, ottimo 5° posto per Alice Giordano (classe 2003), arresasi solo a Chiara De Piccoli, poi vincitrice della gara. Un po' sottotono Silvia Massarenti, qualche problema fisico non le ha permesso di svolgere la gara con serenità. Nella categoria Allievi (classe 2003) Tommaso Rama conquista un bellissimo terzo posto. Dopo una fase a gironi che l'ha visto in testa alla classifica provvisoria (una sola stoccata presa per lui); Rama si è arreso al bravo Marco Paganelli (Marchesa Torino). Entrambi gli atleti sono al vertice del ranking nazionale. Nella stessa categoria, finale a 8 sfiorata da Riccardo Rimbotti. Un altro 3° posto arriva nella categoria Maschietti da Pietro Ferraioli, che si sta dimostrando molto costante nei risultati, sia a livello regionale, sia a livello nazionale.

Giovanissimi

Un ottimo ottavo posto nella categoria giovanissimi per Edoardo Cinguino. Un po' di sfortuna per Loris Abbiati, che ha trovato il compagno di squadra per l'accesso alla finale. Nella categoria bambine, Arianna Tintori conquista un ottavo posto importante, svolgendo una gara molto tecnica e arrendendosi solo alla vincitrice Aurora Cucchiara (Pro Novara Scherma) con il punteggio di 10 a 6. «E' stata una trasferta positiva» spiegano Cinzia Sacchetti e Jessica Lagna. " Abbiamo ottenuto almeno una finale a 8 in tutte le categorie a cui abbiamo partecipato». «C'è una crescita tecnico tattica da parte di tutti gli atleti, che ci fa ben sperare per il futuro».

... e gli under 17 a Terni

A Terni si è svolta invece la seconda prova nazionale categoria Cadetti (Under 17). In pedana sono scesi Francesco Ferraioli, Nicolò Zedda, Miriana Brizzi e Alessia Coda. Ottima prova in campo maschile per Ferraioli, al primo anno in categoria ha chiuso in 48° posizione; dopo un girone con una sola sconfitta, Francesco ha superato la prima diretta di diritto e vinto la seconda per l'ingresso tra i primi 64, piazzando una rimonta di 6 stoccate e arrendendosi solo a Greco di Scherma Lughese, giunto poi 3°. Buon girone eliminatorio per Nicolò Zedda, con 4 vittorie e 2 sconfitte, ha poi ceduto a Laghi (Forlì) per l'accesso tra i primi 64. In campo femminile ottima prova per Miriana Brizzi, che ha chiuso il girone con una sola sconfitta e si è trovata 42° della classifica provvisoria ed ha superato agilmente le prime dirette fino all'accesso per le prime 16, dove si è trovata opposta ad Alice Pieracciani (Pro Novara Scherma), arrendendosi con il punteggio di 15 a 12. Un po' sfortunata Alessia Coda, che si è fermata al girone eliminatorio con una vittoria e due sconfitte a 4.

Prossima tappa: Treviso

Il prossimo appuntamento sarà a Treviso il prossimo fine settimana per la prova Under 14 a squadre.