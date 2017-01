Incontro con «I disturbi della memoria»

BIELLA - Dopo la pausa di dicembre, riprendono gli appuntamenti che l'associazione Delfino dedica alla salute e al benessere: giovedì 26 gennaio al Centro incontro di via Marconi sarà presente la dottoressa Gabriella Maffei, che tratterà il tema "I disturbi della memoria». Come sempre, l'obiettivo è quello di offrire una serie di informazioni e consigli utili per conoscere e affrontare al meglio un problema di salute tra più comuni tra la popolazione, non solo anziana. L'incontro inizierà alle 16 ed è aperto a tutti, sia a coloro che abitualmente frequentano il centro incontro, sia agli esterni.