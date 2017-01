Dopo la polemica, Cavicchioli spala

BIELLA - Ancora polemiche, per la neve. Ieri infatti il sindaco della città, Marco Cavicchioli, ha risposto alla provocazione del consigliere comunale della Lega Nord, Giacomo Moscarola. Il leghista martedì con un simpatico video che ha spopolato su Internet ha mostrato una pericolosa lastra di ghiaccio in Piazza Martiri, tra la Banca Sella ed il parcheggio. Dopodiché Moscarola (con sci e bastoncini) s'è esibito in una vera e propria discesa (il video). E ieri il sindaco insieme ad alcuni consiglieri della maggioranza, armati di pala e piccone, hanno ripulito il parcheggio in risposta.

(© Diario di Biella (M))

