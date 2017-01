Biella e dintorni: 6 cose da fare sabato 21 gennaio

BIELLA – Cultura, paesaggi, musica e divertimento tra gli appuntamenti di questo sabato biellese.

Outdoor e sport

Un viaggio serale nella Savana Biellese, Alla ricerca della magia dei colori del tramonto. Al calar del sole, quando il cielo si tinge di mille tonalità color pastello, il gruppo si inoltrerà nella sconfinata Baraggia per ammirare lo spettacolo della Natura all'imbrunire. Questa facile passeggiata vi condurrà alla scoperta di suggestivi ambienti illuminati solamente dalle nostre luci frontali. Durante l'escursione verranno approfondite nozioni naturalistiche e forniti spunti fotografici. Note tecniche: punto di partenza, parcheggio della Baraggia di Candelo orario: 16:30 - 19:30 circa. Lunghezza del percorso: 6km circa (ritorno compreso). Tempo di percorrenza: 3h circa (ritorno compreso). Costo: adulti 15€, bambini (fino ai 14 anni): 5€. Per info e prenotazioni: Mauro: 324 9038041, Max: 328 4061330, info@nabumbo.com. Dalle 16 allo Stadio del Biella Rugby 1977, via Salvo D'Acquisto, corso di motricità ovale preferito nel mondo, per bambine e bambini da 2 a 5 anni. La lezione prova dura 20 minuti ed è limitata a 12 posti per classe. Prenotazione obbligatoria. 1° turno 3.5-5 anni, ore 16 prenota qui un posto in lista d'attesa: https://www.rugbytots.it/Class/Details/6024, 2° turno 2-3.5 anni, ore 16.40 prenota qui un posto in lista d'attesa: https://www.rugbytots.it/Class/Details/6025. Info: Rugbytots Prealpi 339 2526761, www.rugbytots.it, prealpi@rugbytots.it.

Musica

Hydro si accende di musica dal vivo. Ospiti della serata, gli spettacolari Twee, pop rock band torinese che con il singolo «Clouds» ha vinto il Capitalent 2016 di Radio Capital. In apertura Roberto «Sharaby» Bianchetto & Florie: l'incontro esplosivo tra rock'n'roll e beatboxing, per un'esperienza musicale unica. A seguire, Radio Clash Dj Set (rock, pop, electro). A Cerrione, Vergnasco, salone polivalente, Danza Baraonda, un incontro sempre diverso, rivolto a chi già conosce le danze tradizionali e a chi non ha mai mosso un passo, a chi ascolta. Porta il tuo strumento, le tue orecchie ed i tuoi piedi. Non è una festa da ballo non solo, non è un concerto o non solo, non è un ripasso per i corsisti o non solo. Ingresso libero e gradito. Info: Ass. Biella Trad 334 3927167, www.biellatrad.it, associazionebiellatrad@gmail.com

Spettacolo

Sabato 21 Gennaio, presso Palazzo Ferrero (Sede del Biella Jazz Club) il comico Daniele Fabbri live in Biella alle 21.30 ne «Il Timido Anticristo», il suo sesto monologo. StandUp Comedian e autore satirico, affronta con libertà e spregiudicatezza «il clero che è in noi», partendo dalla sua personale storia familiare e ricavandone il seme dell'universalità per entrare nell'analisi della vita di tutti, proseguendo la tortuosa ricerca del bene, ma illuminando la via con una luce ben poco spirituale.

Mostre

Apre a Sala Biellese presso il Centro di Educazione Ambientale Andirivieni, via Umberto I 98 la mostra «E da lì è incominciata la nostra Odissea». Luoghi e storie di deportazione vercellese, biellese e valsesiana. Mostra documentaria in occasione della Giornata della Memoria. Realizzata dall'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia con la compartecipazione del Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, la mostra (30 panneli 100x70) segue le dolorose vicende di ebrei italiani e stranieri che condivisero l'esperienza dell'arresto, i tentativi di nascondersi e fuggire, l'epilogo della deportazione nei campi di sterminio. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Info: Centro di Educazione Ambientale Andirivieni, 015 8853170 o 331 1201800, info@andirivienibiella.it.