Arriva Cogoleto. Orsi, vietato distrarsi

BIELLA - Intensa domenica gialloverde la prossima, prevista sui campi di via D’Acquisto. A partire dalle ore 11, giocheranno i giovani della Under 18 opposti al Cus Torino. Alle ore 13, fischio d’inizio per le cadette Biella Rugby e Mac, alle 14,30, Biella Rugby e Cogoleto, inaugureranno il girone di ritorno del Campionato di Serie B.

In vista della gara

La settimana di preparazione per la squadra Senior, è incominciata con una cena finalizzata all’analisi collettiva della prima parte di stagione per eventualmente confermare o modificare gli obiettivi che i giocatori stessi si sono imposti ad inizio anno. Un utilissimo momento di riflessione che ha portato a confermare ogni pensiero espresso alla vigilia con la promessa che ognuno ha rivolto a se stesso, di cercare di migliorare ancora, cercando di ‘guardare’ ancora ad una solo partita per volta, ma inserendo in ognuna, micro obiettivi da raggiungere. Dalle statistiche è emerso che la maggior parte dei calci di punizione subiti, derivano da errori commessi in mischia e sui punti d’incontro. Da qui si partirà per ottimizzare i sacrifici fatti ogni giorno sul campo durante gli allenamenti. Da migliorare anche la percentuale di mischie e touche vinte. Bene la difesa, fino agli ultimi due incontri che hanno portato ad un passivo di oltre 70 punti.

Parla il tecnico

La prima cosa da ricercare, a detta di tutti i presenti: la costanza, obiettivo chiave di tutta la stagione, perché come dice coach McLean: «Se ogni domenica riusciamo a migliorare il nostro gioco, o quanto meno a non peggiorarlo, alla fine i risultati arrivano da soli. Non è facile, ogni domenica è una grande battaglia mentale e negli anni abbiamo avuto ampie dimostrazioni. E’ ora di pensare che non facciamo tutto questo lavoro solo per divertirci. Abbiamo dimostrato di avere le capacità di battere avversari forti, dobbiamo ricordarcelo ogni volta che scendiamo sul campo contro un nuovo avversario. Anche domenica con Cogoleto. Diciamo le cose come stanno: sono gli ultimi in classifica, non è una partita solo da vincere! E’ una partita per fare punti e prendere il bonus. Cogoleto non verrà a Biella per fare una passeggiata, noi dovremo affrontarla con un po’ più di cattiveria, come se ci trovassimo ad affrontare la prima del girone».

Serie B girone 1 – 12a giornata – 22-1-17: Amatori Alghero – Cus Milano; Lecco – Cus Torino; Rovato – Amatori Capoterra; Monferrato – Sondrio; VII° Torino – Piacenza; Biella Rugby – Cogoleto.

GLI ALTRI IMPEGNI DEL FINE SETTIMANA

Serie C. 22.01.17 Brc vs Mac alle ore 13.

U18. 22.01.17 Brc vs Cus Torino alle ore 11.

U16. 21.01.17 Imperia vs Brc alle ore 15 e Chieri vs Brc alle ore 16.30.

U14. 21.01.17. In mattinata, allenamento congiunto con i pari età di Settimo e pranzo tutti insieme in Club House. Nel pomeriggio, Brc2 vs Settimo1 alle ore 15.30 e Brc1 vs Settimo 2 alle ore 16.30.