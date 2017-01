Stranieri, rilasciati 4400 permessi e carte di soggiorno

BIELLA - Nell’anno appena trascorso la divisione di polizia amministrativa e dell’immigrazione della Questura di ha svolto una notevole attività nei molteplici settori curati. Sono stati rilasciati oltre 4500 passaporti, in linea con quelli emanati lo scorso anno, e 10 sono stati quelli revocati per il venir meno dei requisiti richiesti per l’espatrio.

Armi

In materia di armi, i titoli emanati sono stati in totale quasi 900, in particolare tra detenzione e porto per uso sportivo, mentre 20 sono i provvedimenti di diniego o di revoca per il porto di fucile; 14 sono state le proposte inoltrate alla Prefettura per l’emanazione del divieto di detenzione armi ai sensi di legge, tutte accolte. Ben 150 sono le armi ritirate dall’Ufficio su richiesta dei privati, oramai non più interessati al possesso, e destinate alla distruzione. Sempre in materia di armi la squadra amministrativa ha denunciato 12 persone per l’omessa denuncia della detenzione o della variazione di residenza con il relativo sequestro delle armi oggetto del reato.

Controllo del territorio e delle attivtà

Grande attenzione è stata posta all’azione di verifica sul territorio del rispetto delle condizioni dei titoli rilasciati. I locali controllati sono stati complessivamente 63, di cui 14 esercizi denominati »compro-oro dei quali 6 sanzionati per violazioni della normativa, 23 attività commerciali, che hanno al loro interno apparecchiature per il gioco con 13 verbali redatti e 1 proposta al Sindaco di Biella per la chiusura temporanea a causa dell’accertata somministrazione di alcolici a minori. Sono stati ispezionati 5 circoli privati, di cui tre sanzionati, e 11 altri esercizi vari, in questi ultimi casi 5 le violazioni riscontrate; in particolare alla fine dell’anno, sono stati verificati tutti gli esercenti che hanno messo in vendita articoli pirotecnici. In totale sono state comminate sanzioni pecuniarie per una cifra superiore ai 25 mila euro. Nel mese di novembre il Questore ha rinnovato la tabella dei giochi proibiti che è stata aggiornata in virtù delle nuove norme regionali che disciplinano l’esercizio delle sale giochi.

Stranieri

L’Ufficio Immigrazione ha accresciuto il proprio impegno rilasciando ben 4400 titoli per cittadini stranieri tra permessi e carte di soggiorno, amministrando una popolazione residente di 7200 persone. Le espulsioni dal territorio sono state 145 delle quali 50 eseguite con l’accompagnamento alla frontiera mentre 88 sono state irrogate mediante l’intimazione del Questore a lasciare il Paese; in leggera crescita rispetto allo scorso anno le richieste di asilo, 489 rispetto alle 477 del 2015. Aumentati anche i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari, non sottoponibili a espulsione, risultati pericolosi per la sicurezza pubblica, che sono stati 19 a fronte degli 8 dell’anno precedente.