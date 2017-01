Biella Rugby in lutto: addio a Valerio Gruppo

BIELLA - Un grave lutto ha colpito oggi la grande famiglia gialloverde del Biella Rugby. Valerio Gruppo (47 anni), consigliere della società, dirigente accompagnatore delle Under 14 e genitore di un giocatore della stessa categoria, è morto dopo una lunga malattia.

Il comunicato della società

«Valerio è stato ed è un amico capace di regalarci grandi esempi di impegno nato dalla passione per il nostro sport e per la società che ha contribuito a far crescere. L’intero club si stringe in queste ore difficili a Geremia, alla moglie Erica e a tutti i famigliari". La recita del rosario è fissata per domenica sera alle 20 nella chiesa del Favaro. I funerali si svolgeranno lunedì 23 alle 15 sempre nella chiesa del Favaro.