Biella e dintorni: gli appuntamenti di domenica 22 gennaio

BIELLA – passeggiate all'aria aperta, teatro per grandi e piccini, musica ed eventi sociali. Ecco i nostri consigli per trascorrere il tempo libero.

Outdoor e sport

Dalle 10 a Dorzano, parcheggio del salone polivalente, la passeggiata che si snoda tra i territori collinari di Dorzano, Salussola e Roppolo per una lunghezza complessiva di una decina di chilometri, tra boschi, zone umide naturalistiche e terrazzi coltivati a vigna e frutteto, su carrarecce e sentieri che potranno essere anche innevati e/o bagnati. Il cammino prenderà il via dal parcheggio del Salone Polivalente di Dorzano, su via Salione (nei pressi della rotonda di via Beduglio) alle 10 (registrazione partecipanti alle 9.30). L'escursione è accompagnata da membri della comunità locale, amanti del camminare e appassionati di storia dei luoghi, che guideranno i partecipanti attraverso le tracce lasciate dalle antiche popolazioni: chiuse longobarde, Roc della Regina e bastioni del Monte Orsetto. L'Associazione Clan Pobal ap Vaud offrirà le suggestioni di un bivacco celtico per riviverne le atmosfere. Lungo il cammino si cercheranno anche le vestigia della tradizione religiosa popolare (ruderi della chiesa paleocristiana di S. Secondo (Dorzano), tradizione popolare giunta fino a noi anche nella gestione frazionale dello storico forno di Peverano (Roppolo) che offrirà ai presenti calde e fragranti focacce. La giornata si concluderà piacevolmente a metà pomeriggio rientrando al salone polivalente di Dorzano dove i «viandanti» verranno salutati con un tè caldo di arrivederci. Si invita a seguire l'evento per verificare eventuali sospensioni in caso di maltempo, sul portale del territorio: www.lagodiviverone.org. Info: Claudia 328 3858587, www.lagodiviverone.org, coltiviviamo@gmail.com.

Teatro

Alle 20.30 presso il Teatro Sociale Villani di Biella, «Il Casellante» spettacolo in abbonamento. Di Andrea Camilleri con Moni Ovadia. Regia di Giuseppe Dipasquale. Prezzi: platea euro 24, palchi euro 22, galleria euro 15. Al costo dei biglietti vanno aggiunti i diritti di prevendita. Prevendite presso: Cigna Dischi, via Italia 10, Biella; Paper Moon, viia Galimberti 37, Biella; Agatha Viaggi, corso Nuova Italia 82, Santhià e online. Info: il Contato del Canavese 0125 641161, www.ilcontato.it, biglietteria@ilcontato.it.

Alle 16 al Teatro Comunale di Cossato, famiglie a teatro con «Giannino e la pietra nella minestra», Nonsoloteatro. Antiche Storie e Magiche Carte di Franca Bonato. Ingresso libero. Info: il Contato del Canavese 0125 641161, Teatro Comunale 015 93899, www.ilcontato.it, biglietteria@ilcontato.it

Musica

Domenica arriva lenta, Hydro apre alle 14 per un pomeriggio tranquillo, a base di ascolti musicali, piccolo market di bancarelle varie, dai libri ai dischi all'abbigliamento. A seguire aperitivo in compagnia con dj set by Ruuumbabox e Sala_Macchine. Ingresso libero con tessera Arci (per chi non avesse la tessera, tesseramento direttamente ad HYDRO oppure pretessera online al link: https://portale.arci.it/preadesione/betterplaces/).

Eventi particolari

Dalle 14 a Cossato, fraz. Castellengo, Cascina Aurora, strada Vicinale Sottoripa 4, «Noi ci siamo»: porte aperte in tutti i centri di accoglienza. Un momento per incontrarsi, rispondere alle domande, confrontarsi, sfatare i luoghi comuni, conoscersi. Dalle 14 concerto degli ospiti del centro. A seguire, esibizione dei Calabash. Aperitivo a offerta libera. Il ricavato verrà devoluto al progetto «Emergenza freddo». Info: info@ilfilodatessere.com.

Alle 16 a Biella, presso il Ccentro cristiano della riconciliazione di via Ivrea 70, Biella per il giorno della memoria. L'incontro sarà aperto con un canto ebraico dai giovani coristi di Sonòria cui seguirà la relazione della Professoressa Edda Fogarello sulle origini storiche dello sterminio degli ebrei in Europa. Sarà poi l'Ethos Trio formato da Marcello Serafini (chitarra), Fausto Seredi (clarinetto), Valeria Ubertino (voce recitante) a proporre un viaggio ipotetico nella conoscenza del popolo ebraico attraverso la musica e le storie Yddish, fatte di aneddoti, racconti, fiabe popolari; storie leggendarie umoristiche o allegoriche, accompagnate da musiche ricche di espressività a volte malinconiche a volte allegre e spensierate, si potrà così meglio conoscere aspetti della cultura e tradizione ebraica. Saranno poi il Pastore Ernesto Bretscher ed il Sen. Lucio Malan a portare un contributo alla giornata con il saluto di chiusura del Pastore Alberto Antonello. Ingresso gratuito. Info: cultura@comune.biella.it.

Per i più piccoli

Dalle 15.30 alle 16.30 al Brich di Zumaglia, sala del Castello, l'appuntamentocon le favole che parlano di principi e principesse, animali e luoghi misteriosi, avventure e sorprese. Davanti al grande camino acceso i bambini si potranno accomodare tra tappeti e coperte per ascoltare le letture. Come consuetudine, potranno portarsi la loro copertina e il loro peluche. L'appuntamento è a ingresso gratuito. I partecipanti possono unirsi all'ascolto in qualsiasi momento. Si ricorda che il parco è sempre accessibile, tutti i giorni della settimana. Al sabato e alla domenica è inoltre aperto anche il Castello (dalle 10 al tramonto). In concomitanza con le fiabe, le passeggiate sul pony Sampey verranno anticipate al mattino, dalle ore 11 alle 12.30 ogni mezz'ora con partenza dalla Casa di Guardia. Solo su prenotazione. Costo 10 euro. Info: Ars Teatrando 333 5283350, www.brichdizumaglia.it, info@brichdizumaglia.it.