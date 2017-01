Tasse non pagate per 225 mila euro

BIELLA - I Finanzieri della Compagnia di Biella, hanno recentemente concluso una verifica fiscale nei confronti di un’azienda agricola del Biellese, operante nel settore dell’allevamento di bestiame. Nel corso dell’attività ispettiva, che ha riguardato le annualità dal 2012 al 2016, è stato possibile imputare all’azienda in questione ricavi non dichiarati e costi indeducibili per 225 mila euro e un’Iva dovuta pari a circa 50.000 euro.Nello specifico, a seguito di una complessa attività di indagine, eseguita mediante l’ausilio di planimetrie catastali, ricognizioni sul posto, rapporti con gli enti pubblici preposti, sono stati ricostruiti, per ciascuno degli anni controllati, tutti gli approvvigionamenti di mangime destinato all’alimentazione degli animali allevati, scoprendo che, in realtà, il reddito non era inquadrabile come agricolo.

L'attività investigativa

A tal proposito, utilizzando apposite tabelle predisposte dal Ministero dell’Economia, di concerto con il dicastero delle Politiche Agricole, è stato accertato che i terreni di proprietà dell’azienda agricola non avevano una resa di mangime tale da poter far fronte al fabbisogno alimentare del considerevole numero di capi allevati. Di fatto, il titolare non poteva fare a meno di ricorrere ad approvvigionamenti di mangimi disponibili in commercio, soluzione che, tuttavia, superati determinati parametri (allevamento di animali con mangimi ottenibili almeno per un quarto dal terreno), fa sì che il reddito prodotto sia quello di impresa invece di quello agrario, con la conseguente perdita dei benefici di natura fiscale.