Anziano muore cadendo da una scala

GRAGLIA - Pier Bruno Perratone (79 anni) è stato trovato privo di vita nel prato di fronte alla propria abitazione, in Regione Serra. Ancora in corso le indagini per capire l'esatta dinamica dei fatti. L'uomo comunque è caduto da una scala, mentre stava potando alcune piante. Forse a causa delle ferite non è riuscito a rialzarsi e quindi a chiede aiuto. A fare la triste scoperta, questa mattina, un vicino di casa, che ha chiamato i carabinieri per i soccorsi del caso (purtroppo vani).