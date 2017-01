Orsi, vittoria e bonus: ritorno sul podio

BIELLA - Cinque punti era quanto McLean aveva richiesto dal match con Cogoleto e i cinque punti sono arrivati puntuali al termine di un incontro che ha soddisfatto tutti, giocatori, staff tecnico e dirigenti. 60-19 è il punteggio finale, ottenuto dal Biella piuttosto agevolmente, al netto di un quarto d’ora difficile nel primo tempo. Determinato e deciso a non disattendere le aspettative del club e del pubblico amico, il XV gialloverde ha iniziato con una meta segnata da Panigoni dopo due soli minuti di gioco. Contrattacca Cogoleto e al 6’ la situazione torna in perfetta parità. Biella sente la necessità di allungare ed attacca ripetutamente. All’8’ e al 16’, esattamente com’era accaduto pochi minuti prima, trovano il buco nella difesa avversaria al limite della bandierina di bordo campo. Leo Braga inaugura la doppietta, Romeo conclude. Murgier trasforma una sola delle due mete e il punteggio lievita sul 19-7.

La partita

Probabilmente paghi della piega che l’incontro sta prendendo, i padroni di casa allentano le righe e Cogoleto è bravo ad approfittarne. Inizia il quarto d’ora più brutto della partita. I liguri invadono i ventidue gialloverdi, ma fortunatamente la difesa biellese è in grande condizione e non subisce punti. Gli ultimi minuti sono tutti gialloverdi. Mischia che gira appena oltre la metà campo. Biella guadagna un calcio a favore e Murgier cerca la touche. I gialloverdi rubano l’ovale, sfruttano lo spazio e a seguito di un incrocio ben riuscito, Braga segna la sua seconda meta della giornata, peccato per la mancata trasformazione. Due minuti più tardi, azione diversa, ma stesso finale. Tommy Pellanda va in meta, Murgier non trasforma. Si riprende su un incoraggiante 29-7 e il bonus già in tasca. Biella parte attaccando, ma pasticcia un po’ sui passaggi. All’11’ arriva inaspettata la seconda meta di Cogoleto, non la trasformazione. Al 15’ Biella è già nei ventidue avversari, Gorla supera due avversari in un fazzoletto di terreno fintando, annusa il probabile placcaggio e passa a Murgier che segna, ma non trasforma. Al 22’, appena entrato, Imad Chtaibi segna cinque utilissimi punti, Biella è a quota 39. L’ultima occasione, gli avversari la trovano al 29’. Segna Morabito e Simcich trasforma, è la terza meta. Cogoleto a questo punto vuole il bonus, Biella non intende concederlo e negli ultimi 10’ dilaga. Mete di Cri Gatto, Chtaibi e Bertone, tutte trasformate.

Biella Rugby – Cogoleto 60-19 (29-7)

Marcatori: p.t. 2’ m. Panigoni tr. Murgier (7-0); 6’ m. Michieli tr Simcich (7-7); 8’ m. Braga tr Murgier (14-7); 16’ m. Romeo n.t. (19-7); 33’ Braga n.t. (24-7); 35’ m. Pellanda n.t. (29-7). s.t. 11’ m. Eleonori n.t. (29-12); 15’ m. Murgier n.t. (34-12); 22’ m. Chtaibi n.t. (39-12); 29’ m. Morabito tr. Simcich (39-19); 30’ m. Gatto tr. Murgier (46-19); 38’ m. Chtaibi tr Murgier (53-19); 40’ m. Bertone tr Murgier (60-19).

Biella Rugby: Maia; Murgier, Galfione, Ongarello, Braga; Grosso (15’ st Musso C.), Ghitalla (12’ st Blotto); Pellanda, Musso F. (cap.), Gorla (20’ st Chtaibi); Panaro (15’ st Pizzanelli), Brua (20’ st Bertone); Panigoni (20’ st Gatto), Romeo, Pallaro (20’ st Vaglio Moien). All. Callum Roy McLean.

Amatori Alghero: Simcich; Fossati, Pressenda, Michieli; Morabito, Chindamo; Mozzi, Porcile (cap.), D’Agostino, Eleonori; Canella, Fiabane; Canuso, Bortoletto, Rifi. A disp.: Zunino, Barbieri, Sandri. All. Gianluca Sandri.

Arbitro: sig. Francesco Crepaldi.

Calciatori: Murgier (Biella Rugby) 5/10; Simcich (Cogoleto) 2/4.

Punti in classifica: Biella Rugby 5, Cogoleto 0.

Serie B girone 1 – Risultati 12a giornata: Amatori Alghero – Cus Milano 27-9; Lecco – Cus Torino 3-12; Rovato – Amatori Capoterra 34-35; Monferrato – Sondrio 36-17; VII° Torino – Piacenza 26-18; Biella Rugby – Cogoleto 60-19.

Classifica. Cus Torino punti 49; VII° Torino 40; Biella Rugby e Piacenza 39; Amatori Alghero 34; Monferrato 32; Cus Milano 28; Sondrio 23; Amatori Capoterra 21; Lecco 19; Rovato 16; Cogoleto 13.

GLI ALTRI RISULTATI

Serie C. Brc - Mac 34-5. Mete di: Zamolo, Salino, Poli, Sapelli (2). Di Poli due trasformazioni e un calcio piazzato.

Under 18. Brc – Cus Torino 71-7. Mete di Baldassi, Barbieri, Furno, Protto, Zacchero, Zulato, Marcuccetti, autore quest’ultimo, anche di tutte le trasformazioni. La vittoria di Biella sul Cus Torino è per il club, la più prestigiosa della giornata considerando la difficoltà rappresentata dal valore degli avversari e la bravura di coloro che rappresentano il futuro più prossimo della prima squadra.

Under 16. Chieri – Brc1 60-0. Mete di Zulian, Ferraris, Foglio Bonda (2), Lanza, Capponi (2), Agnolio, Spigarolo, Coppa. Di Foglio Bonda 5 trasformazioni.

Brc2 – Imperia 5-29. Meta di Castagnetti.

Under 14. Brc1 – Settimo2 31-22; Brc2 – Settimo1 22-27.