Assalto all'Asl: rubati 10 mila euro

COSSATO - E' di circa 10 mila euro il bottino di un furto avvenuto nella sede cittadina dell'Azienda sanitaria locale. I ladri hanno forzato una finestra della sede dell'Asl, in via Maffei. Una volta dentro l'edificio, hanno scassinato uno dei Punti gialli, utili per il pagamento degli utenti dei ticket. Ad accorgersi della finestra scassinata, una pattuglia dei carabinieri che passava in zona. I militari hanno quindi contattato l'addetto alla sicurezza e hanno poi svolto gli accertamenti del caso per la relativa denuncia, per ora contro ignoti.