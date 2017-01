Ultima settimana per la pista di ghiaccio

BIELLA - Comincia oggi l'ultima settimana della pista di pattinaggio in piazza Monsignor Rossi. Questi gli orari: feriali dalle 14,30 alle 19, venerdì dalle 14,30 alle 19 e dalle 20,30 alle 23, sabato dalle 10 alle 12,30, dalle 14,30 alle 19 e dalle 20,30 alle 24, domenica dalle 10 alle 12,30, dalle 14,30 alle 19 e dalle 20,30 alle 23. La mattina invece è dedicata alle scolaresche: prenotazioni al numero 339.4418357. Il costo per un'ora sul ghiaccio è di 5 euro per gli adulti, 4 euro per gli Under 14, gratis per i più piccoli se accompagnati. Le scolaresche pagano 2,50 euro ad allievo.