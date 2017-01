Il sorriso ritrovato di McLean: «Bella gara»

BIELLA - Una vittoria, ieri, che ha soddisfatto tutti: giocatori, staff tecnico e dirigenti. 60-19 è il punteggio finale, ottenuto dal Biella piuttosto agevolmente, al netto di un quarto d’ora difficile nel primo tempo, contro Cogoleto.

Coach McLean ritrova il sorriso

«Per noi questa partita rappresentava una grossa sfida mentale, fortunatamente i ragazzi l’hanno affrontata con l’atteggiamento e lo spirito giusto - dice il tecnico -. E’ stata una bella partita, abbiamo affrontato Cogoleto imponendo il nostro gioco e mettendoli sotto già dall’inizio. Diciannove punti subiti sono troppi, soprattutto perché sono nati da nostri errori, ma i nostri sessanta mi danno soddisfazione. La squadra ha lavorato molto bene in mischia e in touche, purtroppo abbiamo fatto un po’ di confusione in attacco. Mi sono piaciuti: Pellanda, sempre presente dove serviva e sempre pronto a placcare, Marco Brua che si impegna duramente ad ogni allenamento, non si lamenta mai e oggi ha fatto molto bene il suo dovere, poi Ongarello, lui c’è sempre dove serve, una garanzia».