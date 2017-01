Ubriaco danneggia auto in sosta

VERCELLI - Alle ore 21 di ieri, 22 gennaio 2017, la sala operativa della Polizia di Stato inviava una volante in via XX Settembre direzione piazza P. Camana in quanto un utente aveva visto un ragazzo, di circa 25-30 anni, vestito di scuro, danneggiare diverse autovetture parcheggiate. Pertanto tramite linea 113 il cittadino vercellese richiedeva l’intervento della Polizia di Stato continuando a seguire il ragazzo, non perdendolo mai di vista. Poco dopo, tramite le indicazioni fornite dalla sala operativa in collegamento telefonico con il richiedente, la volante giungeva in via San Cristoforo, ove riusciva a rintracciare l’attento cittadino che segnalava il delinquente: S.F. classe 1988, residente in Valle d’Aosta.

I fatti

Presi contatti con il solerte concittadino, lo stesso riferiva ai poliziotti di avere seguito con attenzione il giovane fino all’arrivo della Polizia di Stato: sostanzialmente, mentre percorreva a bordo della sua autovettura via XX Settembre direzione Piazza P. Camana, all’altezza dell’edicola, notava un ragazzo che, con diversi calci, colpiva i veicoli parcheggiati regolarmente sul lato destro della carreggiata. Nello specifico vedeva il soggetto che, prima colpiva a calci lo specchietto lato guida di una VW Golf di colore grigio facendone cadere una parte a terra e, successivamente, con la stessa modalità, si scagliava contro lo specchietto lato guida di un’auto BMW grigia centrandola più volte, facendolo cadere a terra. Notata la scena, quindi, lo stesso concittadino prontamente richiedeva l’intervento della Polizia di Stato. L’operatore della sala operativa della Polizia di Stato, dopo aver dato la nota alle pattuglie, lo invitava, ove possibile, a non perdere mai di vista, nella massima sicurezza, il ragazzo intento a danneggiare le predette autovetture in sosta. Così, a bordo della propria macchina, seguiva il giovane e via telefono si scambiava indicazioni con la sala operativa della Questura sulla sua posizione. Poco dopo, in via San Cristoforo, giungeva la Volante che procedeva a fermare il ragazzo segnalato: la stessa auto della Polizia di Stato si portava in Piazza P. Camana constatando effettivamente i danneggiamenti sulle autovetture segnalate. Nello specifico veniva riscontrato il danneggiamento completo della scocca dello specchietto anteriore lato guida del veicolo Volkswagen di colore Grigio ed il danneggiamento dello specchietto anteriore lato guida del veicolo BMW di colore Grigio, che risultava completamente divelto. Inoltre sullo sportello anteriore lato guida del BMW vi erano diverse strisciate riferibili molto probabilmente ai diversi calci sferrati dal delinquente.

Autorità giudiziaria

Pertanto per quanto sopra esposto, S.F. veniva segnalato per la violazione amministrativa ex articolo 688 c.p. (era in palese stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici), deferito all’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato e proposto per il foglio di via obbligatorio da Vercelli.