Prevenzione al tumore, l'Airc offre le arance

BIELLA - Sabato 28 gennaio i volontari del Fondo Edo Tempia saranno a Biella, in piazza della Trinità, per distribuire le arance della salute dell'Airc (associazione italiana per la ricerca sul cancro), frutti simbolo dell’alimentazione sana e protettiva grazie alle loro straordinarie proprietà.

Perchè le arance?

Si tratta infatti di arance rosse, rigorosamente di origine italiana, che contengono gli antociani, pigmenti naturali dagli eccezionali poteri antiossidanti, e circa il quaranta per cento in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi. Con una donazione di 9 euro sarà possibile ricevere una reticella da 2,5 kg di arance e una guida con preziose informazioni per la selezione dei cibi da portare in tavola e per una lettura consapevole delle etichette alimentari. Inoltre la speciale guida propone gustose e sane ricette a tema arance, realizzate appositamente dallo chef Sergio Barzetti in collaborazione con «La Cucina Italiana».

Alimentazione e prevenzione

Secondo l’American institute for cancer research tre tumori su dieci sono prevenibili con una sana alimentazione. Il cibo che consumiamo rimane uno dei fattori di rischio più importanti, dopo il fumo e prima della sedentarietà. Non tutti i tumori però sono ugualmente sensibili agli effetti del cibo, come dimostrato dallo studio Epic, realizzato grazie anche al contributo di Airc, che ha permesso di osservare per oltre vent’anni le abitudini alimentari dei cittadini europei. I risultati di Epic confermano che esofago, stomaco e intestino - gli organi più direttamente a contatto con il cibo che ingeriamo - sono quelli sui quali una sana alimentazione esercita il maggior effetto preventivo contro il cancro.

Ma anche lo sport è un alleato da non dimenticare

La sana alimentazione però da sola non basta. È altrettanto importante l’esercizio fisico regolare che, come dimostrato da numerose ricerche, diminuisce del 20-40% il rischio di tumore al colon, all’endometrio e del polmone, oltre a contribuire alla prevenzione del cancro al seno.