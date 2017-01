Assaltavano distributori di benzina: due arrestati

BIELLA - Arrestati per furto. Si tratta di due pluri-pregiudicati, che nelle notte tra sabato e domenica hanno preso di mira diversi distributori di benzina del territorio. A mettere le manette ai due, i carabinieri, che hanno recuperato anche soldi e materiale vario utilizzato per effettuare gli scassi agli apparecchi dove i clienti mettono i soldi per poi vedersi erogare il carburante. I due (P. D. 60 anni, residente a Bologna e R. M., 58 anni, di Arezzo) sono in carcere, a Biella.

I colpi

I due hanno preso di mira, tra gli altri, la colonnina al distributore "Esso" di Valdengo e l’impianto Q8 della superstrada. Sulla loro automobile, una Fiat modello Multipla, i militari hanno trovato arnesi da scasso tra cui punte di trapani, chiavi, dischi per flessibili, taglierini, grimaldelli e oltre 2000 euro in contanti.

