Uccide la moglie e poi tenta di suicidarsi

TRIVERO - Omicidio in paese. Un anziano ha infatti ucciso la moglie, colpendola violentemente alla testa con un bastone o un'altra arma impropria. Dopodiché ha cercato di togliersi la vita, forse impiccandosi. Ma la corda si sarebbe rotta. L'uomo è stato soccorso da personale medico e quindi portato in ospedale a Ponderano. Nulla da fare ovviamente per la donna, quando sono arrivati i soccorritori. Sui fatti stanno indagando i carabinieri.