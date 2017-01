Trivero, è morto il marito assassino

TRIVERO - Paolo Barbero, pensionato di 84 anni, è morto in ospedale, in serata, dopo aver ucciso la moglie Marina Passuello (76 anni). Ancora tutte da chiarire le ragioni dell'assurdo gesto che ha sconvolto il paese ed il Biellese intero. Secondo una prima e sommaria ricostruzione la donna soffriva di depressione ed il marito faticava ad accettare di vederla soffrire. L'anziano era stato ricoverato nell'ospedale di Ponderano in gravi condizioni, per un tentativo di suicidio messo in atto dopo l'assassinio della moglie: avrebbe legato una corda al balcone di casa per poi gettarsi nel vuoto...

I soccorsi

L'uomo aveva infatti cercato di impiccarsi, ma quando i soccorritori sono intervenuti era ancora vivo. Immediatamente è quindi stato trasportato in ospedale, in gravi condizioni, mentre per la moglie non c'è stato nulla da fare. Sui fatti, accaduti in frazione Barbero, stanno indagando i carabinieri. Forse è stato anche trovato un biglietto dove l'uomo ha abbozzato una sorta di spiegazione per quanto fatto. La coppia lascia un figlio.