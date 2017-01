Scontro tra auto: due feriti

BIELLA - Incidente stradale con due feriti lievi, oggi pomeriggio, lunedì 23 gennaio, nell'incrocio tra via Repubblica e viale Matteotti. Un uomo e una donna sono rimasti leggermente feriti dallo scontro delle rispettive automobili e portati all'ospedale di Ponderano per gli accertamenti e le cure del caso. L'impatto tra i mezzi è avvenuto proprio nei pressi della rotonda alla francese che si trova all'incrocio delle due vie di comunicazione.

L'intervento

A regolare il traffico ed a soccorrere i due automobilisti, subito, agenti della polizia penitenziaria e carabinieri, in borghese, che per caso transitavano in zona. Poi in loro aiuto, anche colleghi della Polizia municipale, cui spetterà il compito di capire chi tra i due pensionati avesse torto o ragione.

(© Diario di Biella (M))

(© Diario di Biella (M))

(© Diario di Biella (M))

(© Diario di Biella (M))