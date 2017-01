Muore nella sua sauna ex imprenditore

OCCHIEPPO S. - E' stato trovato senza vita nella sauna della sua abitazione, in via Castellazzo. La vittima è Giuseppe Bianchetti, ex imprenditore. L'uomo (75 anni) era molto conosciuto, anche perché presidente in passato dell'Aeroclub di Biella. Secondo i familiari, da qualche tempo soffriva per problemi al cuore. Vani i tentativi di soccorrerlo da parte dei sanitari del servizio del "118». Il medico legale chiamato dai familiari ha certificato che la morta è avvenuta per ragioni naturali.