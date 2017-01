Addio a Gianni Rosso (61 anni)

BIELLA - Per un tumore è morto Gianni Rosso, conosciuto e stimato in tutto il Biellese. All'uomo è stata diagnosticata poco prima delle feste natalizie, una forma tumorale contro cui a nulla sono valse le cure mediche del caso.

La passione di una vita

Rosso (61 anni) era infatti un appassionato di storia e tradizioni locali. Nel 1992 fonda l'associazione "Ël Sol ëd j’Alp", con sede in paese, che diventa praticamente la sua seconda casa tra mille iniziative. Rosso promuove così musica, libri e tradizioni locali tra appuntamenti in sede e manifestazioni. Lascia nel dolore il figlio Mattia che da alcuni anni lo aiutava nel suo lavoro di artigiano. Domani, in paese, dalle 14,30, gli amici lo saluteranno in piemontese. Dopodiché il feretro proseguirà per il rito funebre nella chiesa del paese.