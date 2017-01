Muore neonato. Indagano i carabinieri

BIELLA - Saranno i carabinieri a provare a far luce sulla morte di un neonato, avvenuta mercoledì della scorsa settimana nell'ospedale di Ponderano. I due genitori del piccolo, infatti, si sono rivolti all'Arma, perché non convinti per il decesso del proprio figlioletto, avvenuta, a loro dire, in modo del tutto inaspettato. I militari hanno recuperato tutte le cartelle cliniche relative al ricovero e varie altre documentazioni, in modo da porte effettuare i dovuti accertamenti. Familiari e autorità dovranno quindi aspettare i risultati dell'autopsia, per avere primi imporanti elementi per capire cosa successo.

La nota dell'azienda

«Come Asl in primo luogo desideriamo porgere le nostre condoglianze alla famiglia – si legge in una nota ufficiale dell'Azienda sanitaria locale, sui fatti-. Per quanto attiene il caso specifico sottolineiamo che abbiamo fornito alle autorità competenti tutta la documentazione che c'è stata richiesta».