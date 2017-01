Oro per il "nuovo" pinnato della Pietro Micca

BIELLA - Nella giornata di domenica 22 gennaio si è svolto a Piacenza il trofeo di nuoto pinnato denominato «città di Piacenza», nella sua seconda edizione si sono visti schierati ai blocchi di partenza 375 atleti, tra i quali figuravano anche i ragazzi dell'A.p.d. Pietro Micca.

Prima gara stagionale, primi posti in classifica

Alla loro prima gara stagionale gli atleti hanno subito convinto posizionandosi nella parte alta della classifica. Inizio con il botto per la più giovane della squadra, infatti Elisa Francini colleziona due primi posti nei 100 e 200m. nuoto pinnato, distaccando notevolmente le sue dirette rivali. Buoni risultati anche da Elena Pirola, che con due settimi posti ed un nono, rispettivamente nelle seguenti distanze, 100-200-50m nuoto pinnato, conferma la sua ripresa dopo un anno non molto fortunato. Ottimo inizio di stagione per i due debuttanti del gruppo, Alessandro Satta e Giulio De Giuseppe, che con i loro piazzamenti nella top10 hanno contribuito ad elevare il livello della squadra.

Risultati importanti per un team appena nato: chi ben comincia...

I risultati ottenuti sono molto importanti soprattutto per un team appena nato, dichiara l'allenatore Rigola Andrea, e nel fare i complimenti ai suoi atleti ricorda che «chi ben comincia....»

Francini Elisa

200m. Nuoto pinnato 2'16»15 1°

100m Nuoto pinnato 1'02»39 1°

50m. Nuoto pinnato 25»57 4°

Pirola Elena

200m. Nuoto pinnato 2'08»29 7°

100m Nuoto pinnato 58»58 7°

50m. Nuoto pinnato 26»61 9°

Satta Alessandro

100m pinne 1'02»39

50m. Nuoto pinnato 32'24

Giulio De Giuseppe

100m pinne 58»46 10°

50m. Pinne 25»33 8°