Concerto «Musica e medicina»: direzione Africa

BIELLA - Come ormai consueto nella storia della rassegna, domenica 22 gennaio è stato registrato un importante successo di pubblico per il concerto inaugurale di Musica e Medicina. Domenica 29 gennaio al centro congressi Agorà palace hotel, nella sala convegni dell'ospedale degli infermi, continua il magico viaggio nel continente africano.



Il viaggio in Africa

Nella prossima tappa si percorrerà un simbolico viaggio in Africa per mezzo del filo conduttore che sarà tracciato e interpretato dal Maurizio di Fulvio quartet e dalla voce di Alessia Martegiani sui vari aspetti della musica afro-americana. Dell'attività del volontariato medico nell'immenso continente in cui guerre, sfruttamento, soprusi esistono ancora nella quotidianità, parlerà il dr. Nicola Vinassa per l'associazione Medici senza frontiere.



Prossimo appuntamento

Ore 16.30: Conferenza - Concerto «Viaggio nel volontariato medico in Africa», relatore dr. Nicola Vinassa Traumatologo in servizio presso l'ospedale di Chivasso e già volontario cooperante nei progetti Cuamm in Etiopia, Tanzania, Uganda.

Ore 17: «Ti racconto l’Africa» Maurizio Di Fulvio Quartet, Alessia Martegiani (voce), Maurizio Di Fulvio (chitarra), Ivano Sabatini (contrabbasso) Valter Caratelli (percussioni)



Il Maurizio Di Fulvio Group

Maurizio Di Fulvio, chitarrista-compositore abruzzese, è leader dell’omonima formazione.

Il gruppo, in tanti anni di attività scanditi dal classico, dal jazz, dalle contaminazioni tra generi, è continuamente in tournèe e suona regolarmente nelle più prestigiose sale da concerto. Nell’itinerario artistico del programma dal titolo «Ti racconto l’Africa» confluiscono il gospel, il blues, il jazz nero, il jazz latino, il rock, tutti generi che mostrano attraverso la componente ritmica e poliritmica la centralità del contributo della matrice africana.



L'importanza della tradizione musicale popolare

La storia di importanti civiltà musicali come quella più recente del jazz, che deve le sue origini certamente ai canti di lavoro degli schiavi africani d’America, dimostra inoltre che l’ispirazione musicale sincera e spontanea si trova sorprendentemente nei luoghi dove c’è povertà, dove i popoli sono abusati e la musica è passione vera oltre che rifugio e consolazione. Di conseguenza la necessità di tenere nel giusto conto la tradizione musicale popolare, sempre molto feconda e ispiratrice in ogni epoca storica di grandi e vere opere d’arte, e l’importanza di accostarsi alla musica «tra virgolette» dotta e ricercata, a volte fredda e incapace di destare attenzione soprattutto quando si presenta troppo razionale ed intellettuale, nel Maurizio di Fulvio Group vengono sintetizzati facendo in modo che tutti i parametri linguistici della prima investano le caratteristiche della seconda, con conseguenze di notevole portata sulle forme e sull’armonia.



Alessia Martegiani

Le tinte del celebre repertorio che include brani tra gli altri brani di Stevie Wonder, Sting, Bill Evans saranno interpretate dall'elegante e trascinante vocalità di Alessia Martegiani, una delle voci italiane più richieste ed apprezzate a livello internazionale. Si avvicina giovanissima alla musica con lo studio del pianoforte e del canto. Approfondisce a lungo la musica contemporanea e in particolare i ritmi e le sonorità latino-americane e afro-americane, effettuando tournèe in Brasile, dove collabora con importanti musicisti e si produce in esperienze live e in studio. Ha studiato improvvisazione jazz con J. Clayton, J. Taylor, A. Jackson e si è laureata all’università Dams di Bologna.



Il trio per la critica

La critica specializzata lo considera uno dei chitarristi più interessanti ed innovativi dell’attuale panorama musicale, definendolo … «Nell’itinerario artistico confluiscono il jazz nero, il jazz latino, il rock, le tinte del classico e la sensibilità di un’interprete che coniuga in sè una tecnica solida e una raggiante vena compositiva. Di Fulvio assembla con il suo strumento un incredibile mosaico di note, spadroneggia sulle corde, si confronta egregiamente con maestri di calibro mondiale, arrangiando liberamente brani celebri, e rivela soprattutto le sue ottime doti di bravo compositore».

È un magico trio

Il Maurizio Di Fulvio Trio è gruppo d’avanguardia, tra i più importanti della scena internazionale, in cui predominano eleganza strumentale, equilibrio tecnico-esecutivo e sound inconfondibile. Costituito da musicisti dalla solida preparazione e dotati di equilibrato senso dell’estetica musicale, si esibisce in performance intense e cariche di pathos.