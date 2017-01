Ragazza investita. Grave in ospedale

BIELLA - E' ricoverata in rianimazione la ragazza (20 anni) investita ieri sera in via per Candelo, vicino alla nota pizzeria Apicella. La giovane pare stesse attraversando le strisce pedonali proprio per recarsi nel ristorante, in compagnia di una amica, quando è stata travolta da un uomo a bordo della sua auto, una Suzuki. Immediati i soccorsi da parte delle forze dell'ordine e di un'ambulanza del servizio del "118». Il fatto è avvenuto intorno alle 19.

Trauma cranico

La giovane è attualmente in prognosi riservata, all'ospedale di Ponderano. I medici nonostante la gravità della situazione, di fatto ha subìto un trauma cranico, sono ottimisti perché il quadro clinico è stabile. Solo nelle prossime ore, però, si potrà essere sicuri dell'evoluzione positiva delle condizioni di salute della ragazza.