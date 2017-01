La storia Lomu alla Club House del Biella Rugby

BIELLA - Venerdì 17 febbraio, alle ore 19, presso la Club House Brc in via Salvo D’Acquisto a Biella, il giornalista Marco Pastonesi, presenterà il suo ultimo libro: "L’uragano nero. Jonah Lomu, vita morte e mete di un All Black".

Il protagonista

Pastonesi è un giornalista sportivo, specializzato in ciclismo e rugby. A lungo editorialista della Gazzetta dello Sport per cui ha lavorato fino a metà del 2015, è autore tra gli altri, dei libri "In mezzo ai pali", "All Blacks", "Il sei nazioni" e "Ovalia". La serata è aperta a chiunque abbia il piacere di parteciparvi.