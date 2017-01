Cade dal tetto e muore

TAVIGLIANO - E' morto cadendo dal tetto che stava verniciando. La vittima è Giampaolo Civadda (77 anni), residente in via Antonio Tomati, dove è appunto avvenuto l'incidente mentre stava effettuando alcune piccole riparazioni. Il pensionato è molto probabilmente morto sul colpo, per via della caduta (da almeno 10 metri). Vani i soccorsi delle forze dell'ordine e del personale del 118. Il medico legale non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.