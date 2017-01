Biella Rugby all'esame del Sondrio

BIELLA - Un impianto di nuova costruzione incorniciato dalle Alpi Retiche, una mischia ‘tostissima’ di quelle pesanti e organizzate, un folto pubblico abituato a sostenere la propria squadra a gran voce, saranno lo scenario alla prossima sfida gialloverde, quella con Sondrio. Un avversario da metà classifica quest’anno, ma protagonista in passato di aspre battaglie e grandi vittorie. Un rivale scomodo, soprattutto quando lo si incontra sul campo di casa, dove è solito vendere a caro prezzo la pelle e nonostante l’ultima non sia una delle stagioni da incorniciare per loro, la tradizione è stata mantenuta: su dodici partite e sette sconfitte, quattro delle cinque vittorie sono state ottenute proprio sul terreno amico. Biella non si lascia intimorire, sa che per quanto sarà dura da ottenere, una vittoria è quanto ci vuole per mantenere la posizione ai vertici della lista del girone.

Il punto

Quello con i valtellinesi è un confronto da affrontare a muso duro, tanto orgoglio, e quel pizzico di sana cattiveria, necessaria quando la posta in palio è alta. Il successo ottenuto a Biella con Cogoleto ha rinforzato lo spirito, ma alla video analisi non sono sfuggite alcune imperfezioni da annullare entro domenica. Per tutta la settimana quindi, grande lavoro sui punti d’incontro che anche domenica hanno regalato agli avversari troppi vantaggi, sulle opzioni di chiamata in touche e sulla difesa. Rimandato per troppo tempo il lavoro con la palla in mano a causa del terreno reso troppo duro dal ghiaccio, è stato ripreso all’interno della tensostruttura.

La squadra

Agli infortunati Forestier e Coda Cap, si aggiunge Blotto che con Cogoleto si è rotto un osso della mano, tutti disponibili gli altri giocatori. Calcio d’inizio alle ore 14.30. Quello con Sondrio sarà l’ultimo match prima della pausa necessaria a fare spazio al 6 Nazioni. Il Biella Rugby tornerà in campo domenica 19 febbraio quando, a Biella, incrocerà i ferri con Cus Milano.

Serie B girone 1 – 13a giornata – 29-1-17

Cus Milano – VII° Torino; Cus Torino – Rovato; Amatori Capoterra – Amatori Alghero; Sondrio – Biella Rugby; Piacenza – Monferrato; Cogoleto – Lecco.

GLI ALTRI IMPEGNI DEL FINE SETTIMANA

Serie C. 29.01.17 Settimo Torinese vs Brc alle ore 14.30.

U18. 29.01.17 Brc vs San Mauro alle ore 11.30.

U16. 28.01.17 Brc1 vs Aosta alle ore 17.30. Ad Alessandria: Monferrato vs Brc2 alle ore 15.30.

U16 Femminile. 29.01.17 Brc gioca ad Ivrea dalle ore 11.

U14. 28.01.17. Brc2 vs Cus Torino1 alle ore 15.30. Brc1 vs Cus Torino2 alle ore 16.30.