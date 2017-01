Trovato senza vita in un rifugio

GRAGLIA - E' stato trovato morto, nel rifugio Monte Marca, Andrea Barberis Organista. L'uomo aveva 58 anni e da qualche anno gestiva il rifugio, oggetto di una recente ristrutturazione. L'uomo è stato trovato privo di vita nella vasca di innevamento della struttura. Sui fatti indagano i carabinieri, che sono intervenuti dalle parti di Bielmonte. Barberis Organista era molto conosciuto, oltre che per la sua passione per la montagna, anche per la sua professione nel campo della comunicazione.