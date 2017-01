«E' un bel momento... Ma Sondrio è forte»

BIELLA - Il Biella Rugby domenica (ore 14,30) giocherà in trasferta a Sondrio, squadra tosta e che impegnare i gialloverdi.

Parla il coach

«E’ un bel momento - commenta Callum McLean - sono contento di rivedere orgoglio, intensità e voglia di giocare. I ragazzi che partecipano agli allenamenti sono numerosissimi e la competizione per il posto in squadra è tornata alta. Sono contento anche dell’impegno che ci stanno mettendo tutti. La partita che ci aspetta non sarà da affrontare con leggerezza. Sondrio ha degli avanti molto forti e anche se hanno perso due giocatori importanti, non possiamo permetterci di pensare che ‘porteremo a casa’ la vittoria facilmente. Sono contento della nostra mischia, mi auguro si riescano a migliorare alcuni aspetti del gioco dei trequarti entro il weekend, poi mi aspetto di vedere tanto orgoglio in difesa».