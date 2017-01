Operazione anti-droga a Villa Ottino

OCCHIEPPO SUP. - Operazione anti-droga dell'Arma dei carabinieri, questa mattina, all'interno di Villa Ottino, in paese. Anche con l'ausilio di diverse unità cinofile, provenienti da Torino, i militari hanno controllato locali e ospiti della struttura, cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Al momento non si conoscono gli esiti della perquisizione.

La polemica

La presenza di cittadini stranieri, e anche la possibilità che circolino sostanze stupefacenti, è da tempo oggetto di vivaci polemiche politiche tra il sindaco Emanuele Ramella Pralungo e alcuni consiglieri comunali di minoranza, tra cui l'ex primo cittadino Guido Dellarovere.