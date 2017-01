MAGNANO - Enzo Bianchi si è dimesso da priore della Comunità di Bose. Gli subentra nella carica fratel Luciano Manicardi.

Il comunicato ufficiale

«Questo commento... è sempre stato da me meditato, e con queste parole iniziavo la lettera di dimissioni previste nel 2014, alla fine della visita fraterna iniziata a gennaio e terminata a maggio e dopo la revisione economica affidata a una competenza esterna alla comunità - si legge in una nota ufficiale -. I visitatori fraterni mi hanno chiesto di restare ancora, anche per portare a compimento lo Statuto della comunità, e così ho continuato a presiedere, ma avvertendo più volte i miei fratelli e le mie sorelle che erano gli ultimi mesi del mio servizio e assentandomi sovente, affinché potessero imparare a continuare a vivere senza la mia guida».

Il passaggio del testimone

Continua Bianchi: «Nella storia di ogni nuova comunità monastica il passaggio di guida dal fondatore alla generazione seguente è un segno positivo di crescita e di maturità. Scrive l’Apostolo: «Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere». La vita continua, la fondazione è stata feconda e di questo ringraziamo il Signore, attendendo il suo giudizio alla fine della storia».