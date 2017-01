Nuove assunzioni. «Insufficienti»

BIELLA - Alcune novità positive sul fronte assunzioni del comune di Biella. Oggi, alle ore 11, l’agente di polizia giudiziaria, Katia Fiameni, ha prestato giuramento nella mani del sindaco Marco Cavicchioli alla presenza dei testimoni Emanuela Cillo e Maurizio Gilardi Nadin. Il 2 gennaio scorso è stato il primo giorno di lavoro presso il comune di Biella per l’agente Fiameni, nella stessa data ha preso servizio l'assistente sociale Lara Furlan che è stata assegnata all'ufficio Politiche abitative del settore Servizi socio-assistenziali.

Il punto

L’assessore al personale Fulvia Zago spiega: «Le nuove assunzioni, nell’ambito della polizia urbana e presso i servizi sociali, sono importantissime ma del tutto insufficienti a rimpiazzare le uscite per pensionamenti o altra causa: dal 2014 hanno cessato servizio 32 dipendenti e sono stati assunti solo in 4 (due vigili, un amministrativo ed un'assistente sociale). La situazione si fa ogni giorno più preoccupante, la fronteggiamo con strategie di accorpamento di servizi e lavorando sulle urgenze. Il limite alle assunzioni è di tipo normativo, incerto, ad oggi, dire se è servito dal momento che la spesa pubblica non ha registrato diminuzioni, ora è necessario che il legislatore nazionale inverta la rotta, agli enti locali è indispensabile poter, al più presto, riportare gli uffici ad un livello di funzionalità che non sia emergenziale».