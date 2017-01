Allatta il figlio. Allontanata dall'ufficio postale

BIELLA - Allontanata dall’ufficio postale di Biella centro perché stava allattando suo figlio di appena tre mesi, in un episodio che probabilmente cambierà l'atteggiamento in tutti gli uffici pubblici italiani. E’ quanto accaduto a Francesca Castelli, neo mamma del piccolo Elia.

Il racconto

«Ho compiuto quello che per me è un gesto del tutto naturale. Il più naturale del mondo. Mio figlio aveva fame e io, dopo essermi messa in un angolo dell’ufficio postale, gli ho dato il seno. Per sfamarlo» dice la donna. Proprio in quel momento, mentre la giovane stava compiendo il gesto più naturale del mondo, e dopo aver chiesto anche la cortesia di indicare un luogo più riparato così da non disturbare i presenti, le è stato detto che era vietato allattare al seno e consentito solo con il biberon. Lo sfogo della donna, pubblicato su Facebook e ripreso dai media, ha provocato l'intervento della ministra Madia, che ha annunciato una direttiva per consentire l'allattamento nei pubblici uffici.