Contravvenzione da 5 mila euro

BIELLA - Ben 5 mila euro di contravvenzione, da pagare entro 60 giorni. In alternativa: riduzione del 30 per cento, se pagherà l'intera somma in 5 giorni dalla contestazione. I fatti sono dei giorni scorsi. Nei guai, un biellese di 50 anni, sorpreso dagli agenti della polizia municipale (in borghese) alla guida senza la patente. L'uomo è incappato in un controllo stradale, dal quale è emerso che il documento di guida era stato revocato dalla Prefettura nel corso dello scorso mese di agosto. Gli agenti hanno fermato l'uomo per la velocità con cui viaggiava