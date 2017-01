Biella e dintorni: ecco cosa fare sabato 28 gennaio

BIELLA – Sabato creativo, quello biellese che vede musica e teatro protagonisti di una giornata che si prospetta di stimolo per la nostra mente. Ecco le nostre proposte.

Outdoor e sport

A Bielmonte, Oasi Zegna, dalle 10 una giornata divertente con giochi e gare per bambini. Dalle 19 un'avvincente sfida a squadre (da 2 a 5 membri) con le ciaspole. A seguire la cena e la premiazione. Info: Sci Club Oasi Zegna 015 744114, Chalet Bielmonte 015 744126, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Musica

Al Biella Jazz Club, Biella Piazzo, Palazzo Ferrero dalle 21.30, il Moving Quartet: Alberto Bocchino, chitarra; Davide Calvi, pianoforte; Stefano profeta, contrabbasso; Claudio Saveriano, batteria. Il Moving Quartet nasce su iniziativa del percussionista e batterista Claudio Saveriano, spinto dalla curiosità di sperimentare nuovi percorsi musicali, attraverso l’unione di esperienze consolidate e fortunate, in campo jazzistico e classico. Lontano dal voler definire uno specifico genere musicale secondo le etichette tradizionali, il Moving Quartet formula la sua proposta sulla ricerca di un nuovo sound fatto di sonorità e colori che scaturiscono dall’uso di una strumentazione prevalentemente acustica. Info: info@biellajazzclub.com.

Hydro, presso Cittadellarte Fondazione Pistoletto, accoglie e presenta il primo di un nuovo appuntamento mensile: Campo elettrico. L'energia alimenta il suono, il suono crea movimento e il movimento di gruppo crea a sua volta energia. Un rito in cui ogni singola persona diventa parte integrante, forza contribuente. Maggiore sarà l'energia, migliore sarà la sua riuscita. questo è il nostro significato di campo elettrico. Musica elettronica per il corpo e per la mente. Line up: Dj Froov, Klaank, Dj Meterpreter, R€d €gg. Ingresso gratuito con tessera Arci.

Al Sekhmet Pub di Quittengo dalle 22 Jazz & Funk @ Sekhmet Pub: Gabriele Ferro - chitarra, loop machine, Maurizio Torchio – basso, Andrea Beccaro – batteria.

Teatro

Al Teatro Sociale Villani di Biella dalle 20.30. Spettacolo fuori abbonamento di e con Vittorio Sgarbi. Prezzi: platea euro 27, palchi euro 23, galleria euro 18. Al costo dei biglietti vanno aggiunti i diritti di prevendita. Prevendite presso: Cigna Dischi, via Italia 10, Biella, Paper Moon, viia Galimberti 37, Biella, Agatha Viaggi, corso Nuova Italia 82, Santhià e online. Info: Il Contato del Canavese 0125 641161, www.ilcontato.it, biglietteria@ilcontato.it.